شكرا لقرائتكم خبر عن سعفان الصغير : أجمل فرحة لجمهور الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
عبر سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الإسماعيلي عن رضاه عقب تعادل فريقه أمام الأهلي بهدف لكل فريق.
وأضاف :"الحمد لله التعادل أمام الأهلي والحصول على نقطة غالية للغاية، وهي تمثل فرحة لجماهير الإسماعيلية" .
وتابع "نجحنا في الشوط الثاني من فرصة لكريم بامبو في إدراك التعادل، وحتى في حالة الخسارة لن نلوم على اللاعبين لأنهم ظهروا بمستوى مميز".
وأشار "محمد فوزي تأخر في فرصة الهدف الذي أحرزه أزارو، والحمد لله على النتيجة وأتمنى التوفيق له مع زميله محمد مجدي ثم محمد عواد".
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