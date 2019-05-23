مدرب بيراميدز: سننافس على البطولات.. والمنتخب يحتاج لخبرات جبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لنادي بيراميدز، أن فريقه سيصبح أفضل الموسم المقبل، وسينافس على كل البطولات.

وحقق بيراميدز الفوز على النجوم بثنائية نظيفة في مباراة الجولة الـ33 لمسابقة الدوري، لينفرد بوصافة الدوري.

وقال رامون دياز في تصريحات بالمؤتمر الصحفي بعد المباراة "الفريق استحق الفوز على النجوم، سيطرنا على المباراة، وأحرزنا ثنائية مبكرة".

وتابع "بيراميدز أهدف العديد من الفرص، وقدمنا مباراة قوية في المجمل".

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وواصل "فخور بوجود 5 لاعبين من بيراميدز في منتخب مصر، لكن كان يجب أن يتواجد علي جبر معهم، المنتخب يحتاج لخبراته في الملعب".

وصرح "بيراميدز يحتاج لبعض الوقت والتدعيم لكي يكون أفضل، وسيصبح أقوى الموسم المقبل، وسينافس على كل البطولات".

وشدد "توليت مسؤولية الفريق في منتصف الموسم، قدمنا أداء جيد، ونجح الفريق تحت قيادتي في الفوز على الأهلي والزمالك".

واختتم رامون دياز تصريحاته قائلا "عقدي ينتهي مع الفريق بنهاية الموسم الحالي ولا مجال للحديث عن هذا الامر".