"خسارة أمم أفريقيا ستكون كارثة".. مدرب النجوم يطالب بالتدخل في اختيارات أجيري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

طالب رمضان السيد المدير الفني لنادي النجوم، اتحاد الكرة بالتدخل في اختيارات المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، مشيرا الى أن، خسارة بطولة أمم أفريقيا ستكون بمثابة الكارثة.

وشهدت الفترة الماضية جدلا بشأن قائمة الـ25 لاعب التي أعلنها أجيري لمعسكر منتخب مصر المشارك في أمم أفريقيا 2019 بالمجموعة الأولى مع منتخبات الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.

وقال مدرب النصر في تصريحات بالمؤتمر الصحفي بعد الخسارة من بيراميدز "يجب أن يتدخل اتحاد الكرة في اختيارات أجيري لقائمة منتخب مصر، خسارة البطولة ستكون بمثابة الكارثة، هناك لاعبين لا يشاركون بصفة مستمرة مع أنديتهم وفي القائمة".

واختتم تصريحاته في هذا الأمر قائلا "من وجهة نظري، عبدالله جمعة كان يجب أن يتواجد بقائمة المنتخب لأمم أفريقيا بدلا من أحمد فتوح".

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وخسر النجوم أمام بيراميدز بملعب استاد الدفاع الجوي بثنائية نظيفة ضمن مباراة الجولة الـ33 لمسابقة الدوري الممتاز.

وتحدث عن المباراة قائلا "خسرنا بسبب سيطرة بيراميدز على أول 30 دقيقة من المباراة".

وتابع " المباراة كانت صعبة أمام فريق قوي مثل بيراميدز ويضم مجموعة متميزة من اللاعبين، فريقي قدم أداء جيد، وأشكر اللاعبين على ما قدموه من مستوى".

وأضاف مدرب النجوم قائلا "عقدي ممتد مع الفريق للموسم المقبل، وهناك العديد من الأسباب التي أدت لهبوط الفريق من الدوري الممتاز".

واختتم " الجميع يتحمل المسؤولية سواء الإدارة أو اللاعبين والأجهزة الفنية، كثرة التغييرات في الأجهزة الفنية أضرت بالفريق خلال الموسم".