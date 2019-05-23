سعفان: التعادل مع الأهلي يسعد جماهير الإسماعيلي.. وأي حارس معرض للخطأ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أيمن جيلبرتو:
قال سعفان الصغير، مدرب حراس المرمى بالنادي الإسماعيلى، إن التعادل مع الأهلي يسعد جماهير ناديه، مشيرا الى أن أي حارس مرمى يمكن له أن يخطئ.
وتعادل الإسماعيلي مع الأهلي بهدف لكل فريق ضمن لقاء مؤجل من الجولة الـ18 لمسابقة الدوري الممتاز.
وقال سعفان الصغير في تصريحات لقناة "النيل للرياضة" "أهدرنا العديد من الفرص أمام الأهلي، ومحمد فوزي حارس مميز وقدم لقاء جيد أمام الأهلي".
وواصل "بالطبع النقطة أمام الأهلي تكون صعبة عليهم خاصة وأنه ينافس على الصدارة، لكنها تسعد جماهير النادي الإسماعيلي بالتأكيد".
وصرح "لو خسرنا بهدف نظيف لم أكن لأحزن، لاعبو الإسماعيلي قدموا ما عليهم خلال المباراة".
وشدد "أي حارس معرض للخطأ، محمد فوزي أخطأ قليلا في توقيت خروجه أمام أزارو، لقد قمت بتحذيره من كرات صالح جمعة الخطيرة".
واختتم "محمد عواد سيكون إضافة لحراس الإسماعيلي مع فوزي وزملائه، هو مستمر معنا دون أي مشاكل حتى الأن".
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