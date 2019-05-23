كريم بامبو: الأهلي "بيتي".. وتحاملت على نفسي من أجل الهدف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أيمن جيلبرتو:
قال كريم بامبو لاعب النادي الإسماعيلي، إنه يحترم كثيرا النادي الأهلي ناديه السابق وبيته، ورفض الاحتفال بالهدف تقديرا لزملائه وجماهير النادي.
وتعادل الإسماعيلي مع الأهلي بهدف لكل فريق ضمن لقاء مؤجل من الجولة الـ18 لمسابقة الدوري الممتاز.
وقال بامبو في تصريحات لقناة "النيل للرياضة" بعد المباراة "الأهلي بيتي ووضع طبيعي عندما يسجل أي لاعب في ناديه القديم لا يحتفل، بالطبع يجب أن أحترم زملائي وجماهير الأهلي".
وواصل "لكن أيضا يجب أن اجتهد في النادي الذي ألعب له، كنا نسعى لتحقيق الفوز، الفريق يعاني من سوء توفيق منذ بداية الموسم، لا يوجد أي رضا على مستوانا".
وأضاف "كنت أعاني من شد في عضلة السمانة، لكن تحاملت على نفسي من أجل الاستمرار في المباراة، بحثت عن فرصة للتهديف، والحمد لله بتوفيق المولى سجلت الهدف".
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