محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أيمن جيلبرتو:
أهدى صالح جمعة لاعب وسط النادي الأهلي من أول لمسة له، وليد أزارو، هدف الأهلي الأول في شباك النادي الإسماعيلي.
ولم يشارك صالح جمعة في التشكيل الأساسي لمباراة الأهلي والإسماعيلي المؤجلة من الجولة الـ18، وحل بديلا في شوط المباراة الثاني.
وفي الدقيقة 73، أرسل صالح جمعة تمريرة طولية للمنطلق وليد أزارو، ووضعها برأسه في شباك الإسماعيلي.
وجاء كريم بامبو مهاجم الإسماعيلي، ليرد بهدف التعادل للإسماعيلي في الدقيقة 84، ويرفض الإحتفال، لكونه لاعبا سابقا في النادي الأهلي.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو والصور.. صالح جمعة يهدي أزارو هدف الأهلي.. وبامبو يرد ولا يحتفل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.