بالفيديو والصور.. صالح جمعة يهدي أزارو هدف الأهلي.. وبامبو يرد ولا يحتفل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أيمن جيلبرتو:

أهدى صالح جمعة لاعب وسط النادي الأهلي من أول لمسة له، وليد أزارو، هدف الأهلي الأول في شباك النادي الإسماعيلي.

ولم يشارك صالح جمعة في التشكيل الأساسي لمباراة الأهلي والإسماعيلي المؤجلة من الجولة الـ18، وحل بديلا في شوط المباراة الثاني.

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وفي الدقيقة 73، أرسل صالح جمعة تمريرة طولية للمنطلق وليد أزارو، ووضعها برأسه في شباك الإسماعيلي.

وجاء كريم بامبو مهاجم الإسماعيلي، ليرد بهدف التعادل للإسماعيلي في الدقيقة 84، ويرفض الإحتفال، لكونه لاعبا سابقا في النادي الأهلي.