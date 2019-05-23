مدرب الإسماعيلي: نجحنا في استغلال ضغوط الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد محمود جابر المدير الفني للنادي الإسماعيلي أن فريقه نجح في استغلال الضغوط التي كانت على النادي الأهلي في مباراة الفريقين المؤجلة من الجولة 18 في الدوري المصري الممتاز.

الإسماعيلي نجح في تعطيل انتصارات الأهلي واقتناص نقطة التعادل بعد انتهاء اللقاء بنتيجة (1-1) على ستاد برج العرب في الإسكندرية.

وفي تصريحات لقناة نايل سبورت قال جابر:"المباراة كانت مصيرية بالنسبة للنادي الأهلي، عانى من الضغوط، ونحن نجحنا في استغلال الأمر لصالحنا".

وأضاف جابر:"هدفنا كان تحسين مركز الفريق في جدول الترتيب، وحصدنا نقطة في غاية الأهمية من أجل رسم البسمة على شفاه جماهير الإسماعيلي".

وأنهى مدرب الإسماعيلي:"هناك تطور جيد في أداء الفريق في المباريات الأخيرة، لكن ليس هذا هو الأداء الذي نتمناه".