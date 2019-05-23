البدري: تواجد 5 لاعبين بالمنتخب دليل على نجاح بيراميدز.. وأتمنى الدوري للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال حسام البدري، رئيس جهاز العمل بنادي بيراميدز، إن تواجد 5 لاعبين من فريقه بصفوف منتخب مصر دليل على نجاح منظومة النادي والعمل الذي تم إنجازه، مبديًا تفائله بما هو مقبل له.

وكان خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر قد ضم 5 لاعبين من بيراميدز لصفوف قائمته التي ستُشارك بكأس أمم أفريقيا 2019 وهم: أحمد الشناوي، عمر جابر، أحمد أيمن منصور، نبيل دونجا وعبد الله السعيد.

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وأضاف البدري ـ في تصريحات لفضائية أون سبورت عقب مباراة فريقه اليوم الأربعاء أمام النجوم ـ :"تجربة بيراميدز لديها العديد من الإيجابيات ومستحيل أن نرى فريق بعمر بيراميدز ويحقق ما وصل له بالموسم الجاري وهو إنجاز وإضافة للكرة المصرية".

وأشار رئيس جهاز العمل بنادي بيراميدز، إلى إنهم يفكرون في مستقبلهم بعقد اجتماعات مكثفة بين الإدارة والمدير التنفيذي والمسؤولين، مضيفًا:"ننظر لوجودنا في الموسم المقبل في أفريقيا وتحقيق نتيجة إيجابية من واقع أهدافنا وخبراتنا وسيكون هناك إضافات أفضل بكثير بالموسم المقبل مع وجودنا في المحافل الأفريقية".

وعن النادي الذي سيحسم بطولة الدوري، قال البدري:"أتمنى التوفيق للزمالك في الكونفيدرالية ومتبقي له مباريات في الدوري ولكن من الصعب أن نحسم من يتوّج باللقب وعلى الجانب الأخر أنا أهلاوي وأحب النادي الأهلي ومن ابنائه وأتمنى تتويجه بالدوري ولكن الأمر صعب ولازال الصراع مستمرًا وهناك مباريات حاسمة".