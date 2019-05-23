15 دقيقة تكفي . بيراميدز ينتزع الصدارة من الزمالك بثنائية في النجوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

فاز بيراميدز على نظيره النجوم بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الدوري.

وحسم بيراميدز اللقاء سريعًا؛ حيث سجل الهدف الأول في الدقيقة 3 عن طريق لاعبه محمد فاروق ثم أضاف جون جايرو سفوينتس الهدف الثاني في الدقيقة 14 لينتهي اللقاء بفوزه بهدفين نظيفين.

وبهذا الفوز رفع بيراميدز رصيده إلى النقطة 69 في المركز الثاني بعدما خاض 33 مباراة بفارق 3 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثالث بـ 66 نقطة جمعهم من 29 جولة، وبفارق 5 نقاط عن الأهلي المتصدر بـ 74 نقطة بعد خوضه 32 مباراة.

وبذلك يعود بيراميدز للمركز الثاني بجدول ترتيب الدوري بعدما احتله الزمالك قبل الجولة الماضية.