استعدادا لنهائي الكونفيدرالية.. بوطيب يشارك في جزء من مران الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

شارك المغربي خالد بوطيب، مهاجم فريق الزمالك، في جزء من مران الفريق الجماعي أملا في اللحاق بموقعة إياب نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية، لدعم هجوم الفريق الأبيض.

ويواصل الزمالك استعداداته لمباراة نهضة بركان المغربي بملعب الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية يوم الأحد المقبل في إياب نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وأفاد مراسل "الخليج 365" في نادي الزمالك، بأن المغربي بوطيب، شارك في جزء المران الجماعي اليوم الأربعاء، بعدما خاض فترة تأهيل في الأيام السابقة للشفاء من الإصابة التي عانى منها.

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ويفتقد الزمالك لجهود عمر السعيد مهاجم الفريق، بسبب الإيقاف بعد حصوله على بطاقة صفراء في مباراة نهضة بركان بملعب الأخير ضمن ذهاب النهائي.

وحرص السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لنادي الزمالك، على على تخصيص فقرة تأهيلية بمران الفريق لفك العضلات والاطالات البدنية بجانب مران للتمريرات القصيرة بين اللاعبين.

وعقد جروس جلسة مع اللاعبين جلسة تحدث خلالها عن مباراة نهضة بركان وطالبهم بتحقيق الفوز والتتويج بالكأس، وبعدها ركز الجهاز الفني على تدريب بعض الجوانب الفنية والخططية لتطبيقها في المباراة المقبلة.