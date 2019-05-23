بتروجيت يرفض خوض لقاء المقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

أصدر نادي بتروجيت، بيانا رسميا، أعلن فيه عدم خوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم 3 يونيو المقبل، على ملعب استاد السويس، بسبب عدم خوض الفرق المنافسة على الهبوط لكل المؤجلات، وحرصا على مبدأ تكافؤ الفرص.

وجاء بيان نادي بتروجيت على النحو التالي:

تعقيباً على إصدار جدول الأسبوع الأخير" 34 " للدوري المصري، قررنادى بتروجت عدم خوض مباراته ضد فريق المقاولون العرب التى مقرر إقامتها يوم 3 يونيو المقبل على ملعب استاد السويس الجديد وذلك بسبب عدم خوض الفرق المنافسة على الهبوط لكل مؤجلاتها حرصا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية.

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ويتمسك نادى بتروجت بلعب جولته الأخيرة بالدورى الممتاز أمام المقاولون فى نفس توقيت المباراة الأخيرة لكل الفرق المنافسة، حتى لا يتم الإخلال بمبدأ المساواة بين جميع الأندية.

ويتمسك نادي بتروجت بشكل قاطع بعدم إستبدال أية مباراة للفرق الأخرى تطبيقاً لمبدأ المنافسة النزيهة، ووفقاً لترتيب جدول الدوري يجب أن يلعب نادي المقاولون مباراته ضد الأهلي في بطولة الدوري أولاً قبل مواجهة بتروجيت، وأيضاً لعب المباريات المؤجله لفريق الزمالك أمام حرس الحدود والجونة قبل لعب الأسبوع 34.

والصورة باتت واضحة للجميع الأن حيث تم إجبار بتروجيت على لعب مباريات مضغوطة وصلت الى خوض مواجهات بفاصل زمنى 72 ساعة فقط وهذا الأمر ليس له علاقة ببقية الفرق الاخرى نهائياً.

ويصر نادي بتروجيت على خوض الاسبوع الاخير 34 لجميع الفرق في وقت واحد تعميماً لمبدأ تكافؤ الفرص وهذه أبسط حقوق النادي، وفي حالة حدوث غير ذلك فسيكون هناك أتجاه معين لهبوط فريق بتروجيت للدرجة الثانية، وأن أمور مسابقة الدوري تدار بشكل غير حيادى وتميز فرق عن الأخرى.