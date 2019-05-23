رسميًا .. طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري للموسم القادم

أعلن نادي الإتحاد السكندري عن تعيين طلعت يوسف، مدير فني للفريق خلال الموسم المقبل، خلفاً لحلمي طولان الذي تقدم بإستقالته عقب الهزيمة من طلائع الحيشبرباعية في الدوري الممتاز.
وكان النادي السكندري أعلن تولي طلعت يوسف المهمة الفنية، بشكل مؤقت حتى لقاء سموحة في
قبل أن يقرر النادي برئاسة محمد مصيلحي، تعيين يوسف مدير فني خلال الموسم المقبل، ليستمر في قيادة سيد البلد، وسيتم عقد مؤتمر صحفي اليوم الخميس لتقديم المدرب الجديد.
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