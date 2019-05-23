مدرب الإسماعيلي : محمد عواد سيعود لقائمة الدراويش الموسم المقبل

أكد سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الإسماعيلي أن محمد عواد حارس المرمى سيعود لقائمة الدراويش في الموسم المقبل بشكل طبيعي نافياً ما يتردد حول رحيله. الموسم المقبل بشكل طبيعي نافياً ما يتردد حول رحيله. وأوضح الصغير أن الحارس محمد فوزي قدم مباراة قوية أمام الأهلي رغم خطأه في كرة الهدف التي سجلها المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق.

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