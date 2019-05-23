اليوم.. إنطلاق النسخه الـ 22 من كأس العالم للشباب ببولندا

تنطلق اليوم الخميس، فعاليات النسخه الـ 22 من كاس العالم للناشئين، التي تقام في بولندا بداية من اليوم 23 مايو وحتي

15 يونيو المقبل .

وتقام البطولة بمشاركه 24منتخب، ويتوجد في البطولة منتخب السعودية وقطر ممثلين عن

العرب بينما يشارك من قارة افريقيا السنغال وجنوب افريقيا ونيجريا ومالي .

ويغيب عن تلك النسخه المنتخب البرازيلي وهو ثاني اكثر منتخب يتوج بالبطولة، بعد الأرجنتين الذي حقق ستة ألقاب