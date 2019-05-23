اليوم.. إنطلاق النسخه الـ 22 من كأس العالم للشباب ببولندا

تنطلق اليوم الخميس، فعاليات النسخه الـ 22 من كاس العالم للناشئين، التي تقام في بولندا بداية من اليوم 23 مايو وحتي15 يونيو المقبل .
وتقام البطولة بمشاركه 24منتخب، ويتوجد في البطولة منتخب السعودية وقطر ممثلين عن
ويغيب عن تلك النسخه المنتخب البرازيلي وهو ثاني اكثر منتخب يتوج بالبطولة، بعد الأرجنتين الذي حقق ستة ألقاب
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