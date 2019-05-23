كريم بامبو : رفضت الاحتفال بهدفي أمام الأهلي احترامًا لمشاعر الجماهير

أكد كريم بامبو لاعب الإسماعيلي وصاحب هدف التعادل في لقاء الأهلي بالدوري أنه رفض الاحتفال احتراماً لمشاعر جماهير فريقه السابق الأهلي متمنياً تتويج

الأحمر بلقب الدوري.

وأوضح أنه لم يرفض المشاركة في أي لقاء مع الدراويش رغم أن عقده ينتهي بنهاية

الموسم الحالي مؤكداً أنه لاعب محترف ويلعب حتى آخر دقيقة ولم يحدد بعد وجهته القادمة.

وأشار إلى أنه يعاني من شد في عضلة السمانة واستكمل اللقاء مصاباً منذ منتصف الشوط الثاني تقريباً.