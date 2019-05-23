مدرب الإسماعيلي : قدمنا مباراة قوية أمام الأهلي ونستحق التعادل

أعرب محمود جابر المدير الفني للإسماعيلي عن رضاه بالتعادل مع الأهلي بهدف لكل منهما بالدوري مؤكداً أن فريقه يتطور للأفضل واستطاع تصعيد عدد من الناشئين سيكونوا نواة لفريق قوي في الموسم المقبل. تصعيد عدد من الناشئين سيكونوا نواة لفريق قوي في الموسم المقبل. وأوضح جابر أنه لعب لإيقاف خطورة انطلاقات التونسي علي معلول الظهير الأيسر وحاول الاعتماد على انطلاقات عبد الرحمن مجدي ومن قبله محمد صادق مؤكداً أن الفريق قدم مباراة قوية واستحق الخروج بالتعادل.

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