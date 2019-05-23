رامون دياز: عقدي مع بيراميدز ينتهي بنهاية الموسم

أوضح الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لفريق بيراميدز، موقفه من تجديد تعاقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة.
وقال دياز خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة بيراميدز والنجوم"توليت المسئولية في منتصف الموسم، وظهر الفريق بشكل جيد، وتمكن من تحقيق الفوز على الأهلي والزمالك".
وتابع "عقدي ينتهي مع الفريق بنهاية الموسم الحالي، ولا مجال للحديث عن هذا الأمر الأن".
يذكر أن بيراميدز تمكن من إستعادة الإنتصارات بالفوز على النجوم بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهم في الجولة الـ 33 من الدوري الممتاز.
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