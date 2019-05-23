كأس العالم للشباب ببولندا.. بوابة اكتشاف نجوم كرة القدم

تفتح النسخة الـ 22 من بطولة كاس العالم للشباب،التي تقام في بولندا، اليوم الخميس، وخلال تاريخ البطولة ظهرت العديد من المواهب الشابة.

ونستعرض ابرز المواهب التي ظهرت وتالقت من خلال البطولة، ونجحت في التالق في ملاعب كرة القدم خلال مشوارها.

الأنجليزي مايكل أوين شارك في نسخة 97 ، واستطاع ان يسجل 3اهداف، ولعب لعدة أندية أوروبية أبرزها ليفربول وريال مدريد ومانشستر يونايتد، والذين حقق معهم العديد من الألقاب.

ايكر كاسياس حارس ريال مدريد الاسباني ومنتخب اسبانيا السابق، شارك في نسخة 1999وتألق خلال البطولة، ونجح في تحقيق 3القاب كبيرة مع منتخب اسبانيا الأول ،وهي لقبين لليورو ولقب كأس العالم 2010.

ريكادو كاكا شارك في نسخة 2001 مع منتخب البرازيل، ولمع اسمه بعد ذلك مع المنتخب الأول وساهم في

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تحقيق كأس العالم 2002، وكاس القارات، وحقق جائزة افضل لاعب في العالم 2007ونجح في قيادة الميلان للفوز بدوري ابطال اووربا .

اول لاعب افريقي توج بجائزة الحذاء الذهبي هو سيدو كيتا في نسخة 99التي اقيمت بنيجيريا، وانضم بعد ذلك لبرشلونة لينجح في تحقيق السداسية التاريخية، حيث كانت مسيرته مع النادي الكتالوني هي الأبرز، ولكن مسيرته في الملاعب طويلة حيث تنقل بين عدد كبير من الأندية.

انخيل دي ماريا لاعب باريس سان جيرمان الحالي، شارك في نسخة 2007ونجح مع الارجنتين في تحقيق لقب كأس العالم في تلك النسخة. ولعب خلال مشواره للعديد من الاندية مثل ريال مدريد حيث

حقق لقب دوري ابطال اوروبا، كما لعب لمانشستر يونايتد الإنجليزي، وتألق مع باريس سان جيرمان وحقق معه لقب الدوري الفرنسي.

اندريه ايو شارك في نسخة 2009، التي اقيمت بمصر وتوج مع غانا باللقب علي حساب البرازيل بضربات الترجيح، وقاد منتخب بلاده للتاهل الي نهائي كإس الامم الافريقية 2010امام مصر، وقاد الفريق للتأهل الي كأس العالم 2010و2014 شهدت نسخة 2011 الظهور الأول للنيجيري أحمد موسى، والذي تألق مع منتخب بلاده ، وشارك معه في النسخة الأخيرة من كأس العالم، ورغم عدم إحترافه أوروبياً، ولكنه تمكن من لفت الأنظار بالمستوى الذي قدمه خلال المونديال.

الكسندر لاجازيت لاعب آرسنال الحالي شارك في نسخة 2011 في فرنسا وتوج بجائزة الحذاء البرونزي، وسجل خلال البطولة 5اهداف ويتواجد مع فريقه الموسم الحالي في نهائي الدوري الأوروبي.

جيسي رودريجيزلاعب ريال مدريد السابق شارك في نسخة 2013 واستطاع ان يتالق خلال البطولة وسجل خلالها 5اهداف، وتمكن مع الفريق الملكي من التتويج بدوري ابطال اوروبا.