شوبير يحرض مجلس الأهلي على تصعيد أزمة الدوري

أجرى أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة وحارس الأهلي الأسبق اتصالات مكثفة بأحد مسؤولي القلعة الحمراء عقب لقاء الإسماعيلي بالدوري وطالبهم بتصعيد أزمة مواعيد مباريات الدوري. ويتردد داخل النادي الأهلي أن شوبير طالب مسؤولي القلعة الحمراء بالضغط على محمود الخطيب رئيس النادي لإصدار بيان رسمي بعد جلسته مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي لإعلان رفض خوض أي لقاء لحين إقامة مباريات الزمالك والوصول إلى 32 مباراة تطبيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص. وخرج شوبير عبر برنامجه مؤكداً أنه من المحتمل إصدار الأهلي بياناً بهذا المعنى للضغط على المجلس للتحرك في هذا الاتجاه.

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