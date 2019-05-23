رامون دياز: فخور بإنضمام 5 لاعبين من بيراميدز لمنتخب مصر

أكد رامون دياز المدير الفني لفريق بيراميدز، على سعادته بإنضمام 5 لاعبين من الفريق لقائمة منتخب مصر، التي تستعد لخوض

بطولة كأس الأمم الافريقية المقبلة.

وقال دياز خلال المؤتمر الصحفي لمباراة بيراميدز والنجوم أن انضمام

خمسة لاعبين من بيراميدز لصفوف المنتخب، أمر يفتخر به، مشدداً على أنه كان لابد من انضمام علي جبر للمنتخب في ظل خبرته ولعبه من قبل لصفوف الفراعنة.