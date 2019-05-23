مدرب بيراميدز: نستحق الفوز على النجوم

شدد الارجنتيني رامون دياز المدير الفني لفريق بيراميدز على أن فريقه استحق الفوز على نجوم أف سي في الجولة ٣٣ لمسابقة الدوري الممتاز، موضحا أن فريقه سيطر على

المباراة وسجل هدفين مبكرين مما كان له دور في حسم اللقاء.

واكد في المؤتمر الصحفي لمباراة النجوم أن بيراميدز أهدر عدة

فرص بعد الهدفين وقدم مباراة قوية في مجملها.

واردف المدرب الأرجنتيني "طموح بيراميدز هو الفوز في المباراة المقبلة أمام الحدود، كما أن الفريق يحتاج لبعض الوقت وتدعيم صفوفه وسيكون أفضل في الموسم المقبل، وينافس بقوة على كل البطولات"