برشلونة يعلن غياب شتيغن عن نهائي كأس ملك إسبانيا

أعلن نادي برشلونة، الأربعاء، استبعاد حارس مرمى الفريق الأول الألماني تير شتيغن عن نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم للإصابة.



وسيواجه برشلونة نظيره فالنسيا، السبت المقبل، في نهائي بطولة كأس الملك.



ووفقًا لبيان منشور على موقع النادي الالكتروني، "رسميًا، استبعاد تير شتيغن عن نهائي كأس إسبانيا بسبب الإصابة".



وأضاف البيان: "لا يزال شتيغن يشعر بعدم الراحة في ركبته اليمنى، وسيستمر في تلقي العلاج خلال الأسابيع المقبلة".



ويسعى برشلونة للتتويج بثاني ألقاب الموسم الحالي، بعدما نجح في الفوز بلقب الدوري الإسباني.



المصدر: الاناضول

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