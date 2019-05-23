الفيفا يعلن مشاركة 32 فريقاً في كأس العالم 2022 بقطر

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يوم الأربعاء إن كأس العالم 2022 في قطر ستقام بمشاركة 32 فريقا ولن يتم توسيعها إلى 48 منتخبا.



وكان جياني إنفانتينو رئيس الفيفا اقترح توسيع البطولة اعتبارا من نسخة قطر لكن الفيفا قال في بيان ”بعد مشاورات مستفيضة وشاملة بمشاركة جميع الأطراف المعنية توصلنا إلى نتيجة مفادها أنه في ظل الظروف الراهنة لا يمكن المضي قدما الآن في تطبيق هذا المقترح“.



وستقام نسخة 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك من 48 فريقا.

المصدر: رويترز

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