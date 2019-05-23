رياضة | الفتح الرباطي المغربي يصدم إتحاد طنجة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفتح الرباطي المغربي يصدم إتحاد طنجة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت بعض المصادر الصحفية أن نادي الفتح الرباطي المغربي قد رفض المقترح الذي تقدم به فريق نادي إتحاد طنجة بخصوص تقديم موعد المواجهة المرتقبة التي من المنتظر أن تجمع الفريقان لحساب مباريات الجولة الأخيرة من الدوري المغربي للمحترفين.

وكانت إدارة الفتح الرباطي قد أكدت أن مجلس الإدارة يصر إصرار كبير على الإلتزام بالمواعيد التي تم تحديدها من جانب لجنة المسابقات بالإتحاد المغربي وإقامة اللقاء في موعده يوم الرابع عشر من شهر يونيو المقبل.

وتمنى مسؤولو فريق نادي إتحاد طنجة أن يوافق مجلس إدارة الفتح على المقترح من أجل إنهاء مباريات الموسم الجاري مبكرًا ما يجعل اللاعبون يحصلون على إجازة لبدء فترة الإعداد بمواجهة ليجانيس الإسباني خلال المعسكر الودي.

ويرى فريق نادي الفتح الرباطي المغربي أن قبول الطلب من المنتظر أن يفتح المجال أمام إرباك مواعيد الدوري التي قامت لجنة المسابقات بتحديدها والتي تلزم جميع الفرق أن تخوض مباراتين الجولة التاسعة والعشرين والثلاثين في توقيت واحد.