رياضة | دياز: بيراميدز يستحق الفوز على النجوم.. وسعداء بضم 5 لاعبين للمنتخب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دياز: بيراميدز يستحق الفوز على النجوم.. وسعداء بضم 5 لاعبين للمنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لفريق بيراميدز على أن فريقه استحق الفوز على النجوم في الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، موضحا أن فريقه سيطر على المباراة وسجل هدفين مبكرين مما كان له دور في حسم اللقاء.

وأكد في المؤتمر الصحفي لمباراة النجوم أن بيراميدز أهدر عدة فرص بعد الهدفين وقدم مباراة قوية في مجملها.

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وأضاف المدير الفني أنه يفتخر بانضمام خمسة لاعبين من بيراميدز لصفوف المنتخب أمر يفتخر به موضحا أنه كان لابد من انضمام علي جبر للمنتخب في ظل خبرته ولعبه من قبل لصفوف الفراعنة.

وشدد المدرب الأرجنتيني أن طموح بيراميدز هو الفوز في المباراة المقبلة أمام حرس الحدود كما أن الفريق يحتاح لبعض الوقت وتدعيم صفوفه وسيكون أفضل في الموسم المقبل وينافس بقوة على جميع البطولات، وشدد على أنه تولى المهمة في منتصف الموسم وظهر الفريق بصورة جيدة وفاز على الأهلي والزمالك.

وأوضح أن عقده ينتهي مع الفريق بنهاية الموسم الحالي ولا مجال للحديث عن هذا الأمر.