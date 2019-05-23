رياضة | مصيبة جديدة تضرب برشلونة قبل نهائي الكأس

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تلقى فريق برشلونة الإسباني ضربة من العيار الثقيل قبل مواجهة فالنسيا في نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا يوم السبت المقبل.
وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية وفقًا للمعلومات الواردة من الموقع الرسمي لنادي برشلونة أن تير شتيجن لا يزال يعاني من آلام في ركبته اليمنى المصابة ، وسيستمر في تلقي العلاج خلال الأسابيع القادمة ، وبالتالي سيتم استبعاده عن نهائي كأس ملك إسبانيا ضد فالنسيا.
ولعب الحارس الألماني تير شتيجن البالغ من العمر 27 عامًا 49 مباراة إجمالية هذا الموسم ، بما في ذلك 35 مباراة من أصل 38 مباراة بالدوري الإسباني ، بالإضافة إلى مباراتين في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا ضد ريال مدريد ، و11 مباراة في دوري أبطال أوروبا ، ومباراة في كأس السوبر الإسباني ضد إشبيلية.
وكان تير شتيجن أحد المفاتيح الرئيسية في تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم ، وقدم أداءً جيدًا في الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا ضد ريال مدريد للمساعدة في تأهل البارسا إلى المباراة النهائية.