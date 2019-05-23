رياضة | مدير الكرة بالهلال السعودي يستقيل من منصبه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير الكرة بالهلال السعودي يستقيل من منصبه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة اليوم الأربعاء من المملكة العربية السعودية أن فهد المفرج مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد قدم إستقالته من منصبه وذلك على الرغم من وجود محاولات عده من أجل إقناعه بالعدول عن القرار.

وكان المفرج قد عاصر خلال الفترة التي تولى فيها منصب مدير الكرة بالزعيم ستة رؤساء للنادي بالإضافة إلى ثمانية مدربين وهم :-

• الكرواتي زلاتكو

• سامي الجابر

• الروماني ريجي كامب

• اليوناني دونيس

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• الأوروجوياني جوستافو ماتوساس

• الأرجنتيني رامون دياز

• البرتغالي خورخي خيسوس

• الكرواتي زوران ماميتش

وكانت جريدة الرياضية السعودية قد أكد أن المفرج قد إتخذ قراره بالرحيل بعد مباراة الزعيم والدحيل القطري والتي جمعت الفريقان يوم الاثنين الماضي لحساب مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

وحقق المفرج خلال الفترة التي قضاها بين جدران إستاد جامعة الملك سعود على بطولة الدوري السعودي في مناسبتين وكأس الملك مرتين وكأس السوبر وكأس ولي العهد مرتين كما وصل مع الفريق إلى نهائي دوري أبطال آسيا في مناسبتين أعوام 2014 و 2017.