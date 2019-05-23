رياضة | الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط الأهلي في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام الإسماعيلي، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد برج العرب بالإسكندرية، والمؤجلة من الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

تقدم الأهلي أولا عن طريق وليد أزارو في الدقيقة 73، وأدرك كريم بامبو التعادل للإسماعيلي في الدقيقة 84.

الشوط الأول

أجرى الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، 3 تغييرات في تشكيل الفريق الأحمر، بالنظر لأخر مباراة حيث عاد وليد سليمان للتشكيل الأساسي بعد غياب طويل، كما دفع بمحمد هاني في مركز الظهير الأيمن، وحسام عاشور في وسط الملعب بجوار عمرو السولية.

بداية المباراة كانت قوية من جانب كلا الفريقين ومرر مصطفى فارس بينية رائعة إلى محمود "دونجا" المنطلق من الخلف داخل منطقة الجزاء، ليسدد الكرة في الدقيقة الثالثة، وينجح محمد الشناوي حارس الأهلي في التعامل معها والتصدي لأول المحاولات الهجومية في اللقاء.

وفي الدقيقة السادسة كانت أول الفرص الخطيرة من جانب الأهلي، بعدما مرر علي معلول عرضية رائعة من الناحية اليسرى وصلت لحسين الشحات الذي سددها لكن كرته ارتطمت بمحمود المتولي وتتحول إلى ركلة ركنية ويضيع على الفريق الأحمر فرصة إحراز أول الأهداف.

واحتسب حكم اللقاء محمد معروف ركلة حرة مباشرة لصالح وليد أزارو من الناحية اليمنى في الدقيقة 12 نفذها وليد سليمان لكن دفاع الدراويش أبعد الكرة عن منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 19 اضطر محمود المتولي مدافع الإسماعيلي لمغادرة ملعب اللقاء بعد تعرضه للإصابة على مستوى الكتف ويدفع محمود جابر المدير الفني للدروايش بمحمد هاشم بدلا منه.

ومن هجمة رائعة في الدقيقة 21 انطلق محمد صادق خلف أيمن أشرف ويراوغ ياسر إبراهيم مدافع الأهلي لينفرد بمحمد الشناوي الذي تصدى للكرة ببراعة ويحافظ على مرماه من استقبال الهدف الأول،كما يحرم الفريق الأصفر من هدف محقق.

بعد تصدي الشناوي لهذه الكرة الخطرة سقط على الأرض لتلقي العلاج ليعود ويستكمل اللقاء بشكل طبيعي.

وانطلق رمضان صبحي مراوغا مدافع الدروايش داخل منقطة الجزاء في الدقيقة 23 لكن تمريرته القصيرة أبعدها باهر المحمدي عن منطقة جزاء فريقه.

ووجه حكم اللقاء محمد معروف تحذيراً إلى باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي بعد تدخله القوي على قدم وليد أزارو مهاجم الفريق الأحمر في وسط الملعب.

وسقط أيمن أشرف ومصطفى فارس في وسط الملعب مع حلول الدقيقة 28 بعد اصطدام قوي بينهما، ليطلب حكم اللقاء من الجهاز الطبي لكلا الفريقين النزول إلى أرض الملعب لعلاج كلا اللاعبين، وتمكنا من استكمال اللقاء بشكل طبيعي.

واستمر مسلسل تألق محمد الشناوي حارس الأهلي في الظهور بعدما مرر محمد الشامي الكرة بينية إلى محمود "دونجا" المنطلق من الخلف في الدقيقة 31 لكن حارس الأهلي خرج من مرماه وأمسك للكرة.

واحتسب حكم اللقاء ركلة حرة مباشرة لصالح الأهلي نفذها علي معلول على رأس وليد أزارو الذي سددها بجوار القائم الأيمن لمحمد فوزي حارس الدراويش.

ومرر علي معلول الكرة داخل منطقة الجزاء لتصل الكرة إلى وليد أزارو مهاجم الفريق الأحمر الذي لم يُجيد التعامل مع الكرة ويضيع على فريقه فرصة محققة.

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وفي الدقيقة 37 مرر عمرو السولية كرة بينية رائعة إلى حسين الشحات الذي مررها عرضية نموذجية داخل منطقة الجزاء، لكن الكرة مرت بغرابة من أمام قدمي وليد أزارو ورمضان صبحي في واحدة من أخطر الفرص الحمراء على مرمى الدراويش.

وتسلم وليد سليمان الكرة على حدود منطقة جزاء الإسماعيلي ليراوغ أحمد أيمن ويسدد الكرة أعلى عارضة محمد فوزي، ليعود مجددا وينفرد بحارس الدراويش الذي تصدى للكرة في الدقيقة 44 حارما الفريق الأحمر من هدف محقق، لينتهي الشوط على واقع التعادل السلبي بدون أهداف.

الشوط الثاني

مع بداية الشوط الثاني ظهرت نية الأهلي الهجومية حيث تهيأت الكرة على قدم عمرو السولية ليطلق تسديدة من خارج منطقة الجزاء لكنه ارتطمت برأس محمد هاشم مدافع الدراويش وتصل سهلة ليد محمد فزوي حارس المرمى، ليسدد محمد هاني كرة أخرى فقدت قوتها ووصلت سهلة أيضا لفوزي حارس الإسماعيلي.

واستمر ضغط الأهلي على مرمى الإسماعيلي حيث انطلق التونسي علي معلول من الجهة اليسرى ليمرر الكرة عرضية داخل منطقة الجزاء، لكن محمد فوزي حارس الدراويش خرج من مرماه في توقيت مناسب ويتصدى لكرة خطيرة قبل أن تصل لوليد أزارو، ليحصل بعدها محمد صادق لاعب الدراويش على أول بطاقة صفراء في اللقاء من قبل محمد معروف حكم اللقاء.

وفي الدقيقة 55 مرر محمود "دونجا" كرة عرضية داخل منطقة الجزاء على رأس كريم بامبو لكن رأسيته الضعيفة مرت بجوار القائم الأيمن لمحمد الشناوي حارس الأهلي.

وغادر مصطفى فارس لاعب الإسماعيلي ملعب المباراة في الدقيقة 59 متأثر بالإصابة، ليدفع محمود جابر المدير الفني للدراويش بمحمد الضرف بدلا منه، ليحصل محمد الشامي على البطاقة الصفراء الثانية في المباراة، ثم بطاقة صفراء أخرى من نصيب ياسر إبراهيم بعد عرقلته للشامي في وسط الملعب.

وسنحت لمحمود "دونجا" فرصة خطيرة لإحراز الهدف الأول للإسماعيلي بعدما انفرد بمحمد الشناوي حارس الأهلي من الناحية اليمنى، لكن حارس الفريق الأحمر أبعدها إلى ركلة ركنية في الدقيقة 70.

وفي نفس الدقيقة قرر لاسارتي اللجوء إلى دكة بدلاء فريقه بتغييرين دفعة واحدة بإخراج حسين الشحات وإشراك صالح جمعة بدلا منه، وجيرالدو دا كوستا بدلا من حسام عاشور لزيادة الفاعلية الهجومية، ليرد عليه محمود جابر بالتغيير الثالث بالدفع بعبد الرحمن مجدي بدلا من محمد صادق.

وأنقذ باهر المحمدي فريقه من استقبال الهدف الأول بعدما تصدى لتسديدة صاروخية من علي معلول في الدقيقة 72.

وفي الدقيقة 73 مرر صالح جمعة كرة طولية رائعة إلى وليد أزارو وضعه منفردا بالحارس محمد فوزي ويضعها من فوقه برأسه محرزا الهدف الأول للأهلي في اللقاء.

بعد هدف أزارو قرر لاسارتي تأمين خط وسطه بإشراك أحمد فتحي في الدقيقة 79 بدلا من وليد سليمان، ليسدد عبد الرحمن مجدي كرة قوية لكن محمد الشناوي تصدى للكرة وحولها إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 84 تسلم كريم بامبو الكرة من تمريرة رائعة لزميله عبد الرحمن مجدي ليراوغ محمد الشناوي وينجح في إحراز هدف التعادل للإسماعيلي.

بعد هدف التعادل للإسماعيلي بدأ لاعبو الأهلي في شن الهجمات على مرمى الإسماعيلي ومرر صالح جمعة كرة عرضية على رأس ياسر إبراهيم الذي سدد الكرة برأسه أعلى عارضة محمد فوزي حارس الإسماعيلي.

واحتسب حكم اللقاء محمد معروف 5 دقائق كوقت بدل ضائع، لكنها مرت دون أن تشهد أي جديد على مستوى النتيجة وينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق

وبهذا التعادل رفع الأهلي رصيده إلى 74 نقطة مواصلا صدارته للترتيب، كما رصيد الإسماعيلي إلى 42 نقطة في المركز السابع.