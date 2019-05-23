اونلاين | مشاهدة مباراة الاهلي والاسماعيلي على قناتي أون سبورت on sport والنيل للرياضة nile sport يلا شوت رابط مباراة الاهلي (هدف)

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يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الاهلي والاسماعيلي بث مباشر كورة اون لاين رابط ماتش الاهلي والاسماعيلي بث مباشر من خلال موقعكم ” بوابة مصر الجديدة ” والتي تنطلق ضمن منافسات مؤجلات الاسبوع الثامن عشر من الدوري المصري الممتاز، المباراة مؤجلة منذ 23/12 الماضي من عام 2018، الجدير بالذكر ان مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل الايجابي بهدف مقابل هدف، سجل هدف الاهل الوحيد اللاعب محمد شريف في الدقيقة الاخيرة، وسجل هدف الاسماعيلي اللاعب لسعد الجزيري، يسعي النادي الاهلي للفوز علي الاسماعيلي ولتعويض التعادل في مباراة الذهاب يلا شوت حصري رابط ماتش الاهلي والاسماعيلي بث مباشر.

كورة اون لاين مشاهدة مباراة الاهلي والاسماعيلي بث مباشر ،ومن المتوقع أن يدفع الاوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الاهلي بالتشكيل الاتى: في حراسة المرمى محمد الشناوي وفي خط الدفاع كل من محمد هاني وياسر ابراهيم وايمن اشرف وعلي معلول وفي خط الوسط كل من عمرو السولية واحمد فتحي وصالح جمعة وفي خط الهجوم كل من حسين الشحات ورمضان صبحي ووليد ازارو ، كورة لايف مباراة الاهلي والاسماعيلي بث مباشر.

الاهلي والاسماعيلي بث مباشر ،سيحتفظ مارتن لاسارتي مدرب الاهلي بكل من مروان محسن وجيرالدو دا كوستا وجونيور اجايي علي دكة البدلاء، سيغيب عن النادي الاهلي لاعب خط الوسط حمدي فتحي بسبب تراكم البطاقات، كذلك سيغيب الثلاثي المصاب سعد سمير وكريم نيدفيد وعلي لطفي، وسيعود سعد سمير للمشاركة في المباريات خلال شهر ونصف تقريبا، كذلك فان الحارس علي لطفي سيعود للمشاركة مع الفريق خلال شهرين علي الاقل، ومازال كريم نيدفيد لم يتم تحديد موعد عودته للمباريات حتى الان ، رابط ماتش الاهلي والاسماعيلي بث مباشر.

الإسماعيلي Vs الأهلي.

البطولة : الدوري المصري (الأسبوع 18).

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القنوات الناقلة : ON Sport 1 + Nile Sport .

الملعب : استاد برج العرب .

المعلقين : حاتم بطيشة (ON) + أشرف محمود (Nile) .

نتيجة مباراة الذهاب : الأهلي (1-1) الإسماعيلي.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والاسماعيلي اليوم :

المباراة ستلعب علي ملعب برج العرب بالاسكندرية، المباراة ستكون بقيادة طاقم تحكيم مكون من حكم الساحة محمد معروف ومساعد حكم سامى هلهل وهانى خيرى ومحمد نهاد، المباراة ستنقل علي قناة اون سبورت بتعليق حاتم بطيشة، وعلي قناة النايل سبورت بتعليق محمود ابو الركب.