انت الان تتابع تفاصيل خبر تدخل رئاسي يُعيد قائد غانا إلى قائمة "النجوم السمراء" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 23 مايو 2019 12:50 صباحاً - تراجع مهاجم منتخب غانا لكرة القدم، أسامواه جيان، عن قرار اعتزاله اللعب نهائياً؛ إثر تدخل عاجل من رئيس بلاده، قبل شهر من انطلاق نهائيات كأس أمم أفريقيا، التي تستضيفها مصر، صيف هذا العام.

وكان "جيان" قد أعلن اعتزاله دولياً، الاثنين الماضي؛ احتجاجاً على حرمانه من شارة قيادة "النجوم السمراء"، رغم أنه لم يلعب لمنتخب بلاده، منذ سبتمبر 2017؛ بسبب الإصابة.

وبعد يومين فقط أصدر الدولي الغاني المخضرم بياناً جديداً أكد من خلاله موافقته على طلب الرئيس، نانا أكوفو أدو، بالمشاركة مع المنتخب الأول في البطولة الأفريقية، المقررة إقامتها في الفترة ما بين 21 يونيو و19 يوليو المقبلين.

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وأضاف جيان، البالغ من العمر 33 عاماً، أنه وافق على الطلب الرئاسي "بروح طيبة"، مؤكداً أنه سيكون "متاحاً أمام المدرب كويسي أبياه، وما زلت ملتزماً بخدمة بلادي وشعب غانا".

بدوره قال المتحدث باسم الحكومة الغانية، يوجين أرهين، إن تدخل الرئيس يأتي "من أجل المصلحة الوطنية ومنتخب غانا".

ويحمل جيان الرقم القياسي في غانا بتسجيله 51 هدفاً في 106 مباريات دولية، كما نجح في هز الشباك في ست بطولات متتالية بكأس أمم أفريقيا، وثلات دورات في كأس العالم؛ أعوام 2006 و2010 و2014.

تجدر الإشارة إلى أن قرعة كأس أمم أفريقيا أوقعت غانا في المجموعة السادسة، إلى جانب منتخبات بنين والكاميرون وغينيا بيساو.