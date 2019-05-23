انت الان تتابع الاتحاد الدولي يحسم مصير كأس العالم 2022 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٢٢ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٤٩ م
كاس العالم
حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" شكل بطولة كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر فيما يتعلق بعدد الفرق المشاركة بالبطولة، بعد التوصية التي تم رفعها من المكتب التنفيذي خلال شهر مارس الماضي، بزيادة عدد المنتخبات إلى 48 منتخبًا وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيان له اليوم الأربعاء، أن نهائيات بطولة كأس العالم 2022 ستقام في قطر بمشاركة 32 منتخبًا كما كان مقررًا لها منذ البداية، وبذلك يكون قد تم التراجع عن التوصية التي أقرها الفيفا في مارس الماضي برفع عدد المنتخبات إلى 48 منتخبا.
وأشار "الفيفا" في بيانه إلى أنه بحث مع قطر إمكانية زيادة عدد المنتخبات بما يشمل استضافة مباريات في دول مجاورة، وتم التوصل إلى أنه في ظل الظروف الحالية، لم يكن في الإمكان تنفيذ هذا الاقتراح حاليا، وبناء عليه فإن بطولة كأس العالم قطر 2022 ستبقى كما كان مخططا لها مع 32 منتخبا. وأحاطت الشبهات بحصول قطر
وأشار "الفيفا" في بيانه إلى أنه بحث مع قطر إمكانية زيادة عدد المنتخبات بما يشمل استضافة مباريات في دول مجاورة، وتم التوصل إلى أنه في ظل الظروف الحالية، لم يكن في الإمكان تنفيذ هذا الاقتراح حاليا، وبناء عليه فإن بطولة كأس العالم قطر 2022 ستبقى كما كان مخططا لها مع 32 منتخبا.
وأحاطت الشبهات بحصول قطر على حقوق تنظيم بطولة كأس العالم 2022 وفقا لما أعلنته العديد من وسائل الإعلام العالمية التي طالبت الفيفا بفتح تحقيق في هذا الملف والكشف عن كيفية حصول قطر على تنظيم المونديال.
وكشفت صحيفة "صنداي تايمز" عن حصولها على مستندات وملفات تثبت تورط بعض الجهات والشركات المملوكة لقطر في دفع أموال بلغت قيمتها مليار دولار للحصول على حقوق تنظيم المونديال.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الدولي يحسم مصير كأس العالم 2022 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.