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الامارات | حارس ولاعب سيتم استبعادهما من قائمة منتخب مصر

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القاهرة - د.ب.أ 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال المدرب العام لمنتخب مصر لكرة القدم، تيتو غارسيا، إنه سيتم استبعاد لاعبين اثنين من قائمة المنتخب المصري، لكأس الأمم الإفريقية التي تشمل 25 لاعباً. وتابع

غارسيا في تصريحات صحافية أمس: «في الغالب سيتم استبعاد حارس مرمى ولاعب آخر».

وأضاف: «نحترم كل الآراء المنتقدة لقائمة المنتخب، لكن الاختلاف طبيعي، وأتمنى اتحاد الجميع لتشجيع الفراعنة».

وكان مدير المنتخب المصري لكرة القدم المهندس إيهاب لهيطة أعلن أن الجهاز الفني للفريق بقيادة المدير الفني خافيير أجيري اختار 25 لاعباً للانضمام لمعسكر الفريق في برج العرب من السادس من يونيو المقبل. وأثارت القائمة جدلاً واسعاً بسبب استبعاد بعض اللاعبين، على غرار مهاجم الزمالك محمود كهربا والمدافع عبدالله جمعة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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