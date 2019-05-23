الامارات | مربط دبي يفتتح الموسم الخارجي بالمركز الأول في «دولية براغ»

شكرا لقرائتكم خبر عن مربط دبي يفتتح الموسم الخارجي بالمركز الأول في «دولية براغ» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل مربط دبي للخيول العربية إنجازاً متميزاً بحصوله على ميداليتين ذهبيتين في افتتاح بطولات الموسم الخارجي، وبالتحديد في بطولة براغ الدولية لجمال الخيل العربية التي اختتمت الأحد الماضي بالعاصمة التشيكية براغ في أجواء تنافسية مثيرة، خصوصاً في الفئات الصغرى من الخيول الأصيلة التي دفعت بها المرابط الدولية الكبرى من أجل البحث عن طريق لها نحو العالمية مع انطلاق الموسم الخارجي. ومكنت الثنائية الذهبية مربط دبي من تصدر المركز الأول في البطولة.

وتمكنت المهرة دي شعلة، وهي من أحدث الإنتاج المحلي للمربط من ماكينة الإنتاج العالمي المعاصر الفحل إف إيه إل رشيم والفرس العالمية العتيدة إف تي شيلة، من الظفر بالذهب بين المهرات بعمر السنة في الحفل الختامي للبطولة، وأكد الاستحقاق الذهبي للإنتاج المحلي لمربط دبي، المهر دي شام وهو من الفحل الأسطوري للإنتاج العالمي المعاصر إف إيه إل رشيم والفرس العالمية دي شهلا ابنة الفحل العالمي مراج والفرس إف تي شيلة، وذلك عندما أحرز الميدالية الذهبية بين كوكبة من المهور الجميلة بعمر السنة، ليسجل بذلك مربط دبي للخيول العربية صدارة ذهبية في بطولة براغ الدولية متقدماً على المرابط المنافسة، ومؤكداً سطوته الجمالية لأصالة إنتاجه المحلي في البطولات الدولية، ومنها بطولة براغ التي تحتفظ للمربط بسجل ذهبي ناصع على مدى السنوات الـ10 الماضية، إلى حدود العام الماضي حيث تألق بإحراز ذهبية وفضيتين قبل أن يواصل اكتساح بطولات الموسم الخارجي الماضي، وصولاً إلى بطولة العالم التي جدد فيها إنتاج الفحل العالمي رشيم موعده الذهبي بوساطة المهر دي سراج للمرة الثانية.

ورسخ اللقبان الذهبيان في بطولة براغ الدولية مكانة الإنتاج المحلي لمربط دبي للخيول العربية في المحافل الدولية، وتحديداً إنتاج الفحل إف إيه إل رشيم منتج دي شعلة ودي شام وعشرات الخيول البطلة التي سطرت رصيدها المتميز في المواسم المحلية والخارجية، لاسيما خلال بطولات الموسم الماضي، حيث لوحظ هيمنة إسم إف إيه إل رشيم وغلبته على الإطلاق بين مصادر الخيول حسب كاتالوجات البطولات ونتائجها. ومن المتوقع أن يستمر تزايد إنتاج الفحل رشيم الذي تزايد عليه الطلب بعد النتائج المتوالية التي حققها محلياً وعالمياً.

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التوحيدي: بداية طيبة لموسم واعد

أعرب المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية المهندس محمد التوحيدي، عن سعادته بنتائج بطولة براغ الدولية لجمال الخيل العربي، واصفاً البطولة بأنها محطة مهمة لتأكيد تميز عدد من خيول الإنتاج المحلي للمربط. وقال: «ذهبنا للبطولة من أجل المركز الأول وحصاد الذهب، وحققنا الهدف من المشاركة، وقد أثبت إنتاجنا المحلي أنه الأفضل، مثلما يواصل الفحل المتميز إف إيه إل رشيم أنه الأفضل والأغزر إنتاجاً ومساهمة في تحسين جمال الخيل العربية الأصيلة».

وأضاف التوحيدي: «إنها بداية طيبة لموسم خارجي واعد، يستأنف الإنجازات التي حققها إنتاجنا المحلي في الموسم الماضي، ومنه الموسم المحلي الذي حقق خلاله العديد من الإنجازات لمصلحة المربط ولمصلحة عدد هائل من الملاك الذين يتزايد عددهم نحو اختيار العلامة العالمية المميزة لإنتاج مربط دبي».