الامارات | «بينونة» يتوّج ببطولة حمدان بن زايد لكرة القدم

شكرا لقرائتكم خبر عن «بينونة» يتوّج ببطولة حمدان بن زايد لكرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج فريق بينونة، مساء أول من أمس، ببطولة حمدان بن زايد -2019 لكرة القدم، بفوزه في المباراة النهائية على فريق بوحصا بضربات الترجيح 4-2، بعد نهاية الزمن الرسمي للمباراة التي أقيمت بإستاد حمدان بن زايد بمدينة زايد في منطقة الظفرة بالتعادل بهدف لكل فريق.

وقام وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة سلطان خلفان الرميثي، بحضور عدد من من مديري وممثلي الدوائر ومؤسسات المجتمع المحلي بالمنطقة بتتويج فريق بينونة صاحب المركز الأول بدرع البطولة وجائزة مالية قدرها 100 ألف درهم وسيارة وميداليات ذهبية، كما تم تتويج فريق بوحصا بدرع المركز الثاني والميداليات الفضية ومبلغ 70 ألف درهم وسيارة.

وأشار مدير البطولة خليفة مطر الطنيجي، إلى النجاح الكبير الذي حققته البطولة وتفاعل الجماهير معها، وقال في تصريحات صحافية: «نجاح البطولة الحقيقي كان بسبب هذا الجمهور الذي به ومن أجله تقام البطولات»، مشيراً إلى أن عدد الجماهير الإجمالي منذ انطلاقة البطولة في 9 أبريل الماضي تجاوز الـ28 ألف متفرج.