الامارات | سعيد بن طحنون يشهد انطلاق خماسيات القدم في بطولة التسامح

شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد بن طحنون يشهد انطلاق خماسيات القدم في بطولة التسامح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، انطلاق خماسيات كرة القدم، مساء أول من أمس، ضمن بطولة التسامح الرياضية التي تقام برعايته بالصالة البنفسجية باستاد خليفة بن زايد، وصافح راعي البطولة طرفي مباراة الافتتاح.

وفاز فريق شركة الريس للمقاولات على الاتحاد بنتيجة 5-1 بعد مباراة مثيرة، سجل خماسية الريس للمقاولات رفعت مصطفى وباسم عبدالمجيد وعبدالجليل عبدالبديع وأحمد شوقي (هدفان)، فيما أحرز فهد مسعود هدف الاتحاد الوحيد.

وفي المباراة الثانية استحق فريق الجمعية الأردنية الفوز، بعد أن أمطر شباك مرمى شباب العين بخماسية نظيفة بعد فرض سيطرته على المباراة، وسجل الأهداف عبدالغني البدع (هدفان) وأحمد أيمن (هدفان) ومحمد عيسى.

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وفي المباراة الأخيرة نجح فريق فندق سيتي سيزن في التفوق على التعاون بنتيجة 5-2 في مباراة شهدت تكافؤ بين الطرفين في فترات عديدة، وأحرز الخماسية هلال الجابري وحمودة قاسم وخليفة الشامسي ومحمود قسيم وخالد علي، فيما سجل ثنائية التعاون سعيد عمر العامري ويوسف عصري.

وتُقام اليوم ثلاث مباريات حيث يلتقي فريقا شرطة العين واياكس في ضربة البداية، فيما يقابل شباب العين الجالية المغربية في المباراة الثانية، وتختتم الأمسية بمواجهة قوية بين شركة الريس للمقاولات وفندق سيتي سيزن.

وتفتتح اليوم منافسات كرة اليد للسيدات بدورة التسامح، حيث تقام ثلاث مواجهات ضمن المرحلة التمهيدية للمنافسة، تجمع الأولى النصر مع الجاليات، ويلتقي في الثانية فريقا دبي الدولي وبلدية دبي، وتختتم مباريات الأمسية بلقاء السويق والجاليات، على أن تختتم المرحلة التمهيدية غداً الجمعة بثلاث مواجهات أيضاً.