الامارات | أصحاب همم: شكراً حمدان بن محمد.. دورة ند الشبا أسعدتنا

شكرا لقرائتكم خبر عن أصحاب همم: شكراً حمدان بن محمد.. دورة ند الشبا أسعدتنا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه عدد من الرياضيين، من أصحاب الهمم، رسالة شكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، عقب انتهاء مشاركاتهم في دورة ند الشبا الرياضية.

وقالوا، لـ«الإمارات اليوم»، إنه «لولا الدعم والمساندة من جانب سمو ولي عهد دبي، ما وجدنا في هذا المحفل الرياضي وسط 6500 رياضي ورياضية من زملائهم الأسوياء»، مشددين على أن «دورة ناس» أصبحت تُمثل لهم عيداً رياضياً سنوياً، وتدفعهم نحو تحقيق المزيد من النجاحات في كل مجالات الحياة، خصوصاً المجال الرياضي.

وأكد لاعب سلة الكراسي المتحركة في فريق بلدية دبي، محمد الزرعوني، أن اهتمام سمو ولي عهد دبي بفئة أصحاب الهمم، من خلال إشراكهم في العديد من المنافسات الرياضية بدورة ند الشبا، أوصل رسالة قوية ومؤثرة بأن القيادة الرشيدة تقف خلف هذه الفئة من الرياضيين، وتوفر لهم البيئة المناخية الرياضية السليمة، التي تحفزهم على العطاء والنجاح.

وقال: «لولا هذا الدعم ما وجدنا هنا في أهم تظاهرة رياضية تقام في الشهر الفضيل، ووسط هذه الأعداد الكبيرة من المشاركين، سواء من المقيمين، أو الرياضيين الذين يأتون من خارج الدولة للمشاركة في الدورة».

وأضاف: «لقد أسهمت دورة ناس في رفع مستوى أصحاب الهمم، سواء في كرة السلة للكراسي المتحركة أو غيرها من الرياضات الأخرى، واليوم أصبحت لدينا فرق على مستوى عالٍ، بفضل الاحتكاك القوي الذي وفرته الدورة مع محترفين على مستوى عالٍ، أكسبنا خبرات عالية تعزز مشاركتنا الإيجابية خارجياً».

وأشار لاعب النيابة العامة لسلة الكراسي المتحركة، حبيب البلوشي، إلى أن مفهوم الرياضة لدى أصحاب الهمم تغير كثيراً بسبب دورة ند الشبا.

وقال: «بعد أن ظهرت سلة الكراسي المتحركة في دورة ناس، أصبح لدينا دوري على مستوى عالٍ، إذ قدمت الدورة العديد من اللاعبين في تلك اللعبة، وهذا أمر يؤكد أن دورة ند الشبا لم تعد مجرد حدث رياضي يظهر في شهر رمضان الفضيل فقط، لكن آثارها امتدت على مدار العام بأكمله».

وأضاف: «سلة الكراسي المتحركة تتطور بصورة كبيرة من عام إلى آخر والمستويات أصبحت متقاربة بين جميع الفرق، وهذا يؤكد ارتفاع مستوى اللاعبين وتطور أدائهم من نسخة إلى أخرى».

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وشدد لاعب فريق ديوا للكراسي المتحركة، مانع الكندي، على أن ند الشبا أصبحت دورة تدعو للفخر والاعتزاز لكل المشاركين فيها، وهذا النجاح ما كان له أن يتحقق على كل الصعد الفنية والتنظيمية، لولا الدعم الكبير الذي يقدمه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، للدورة عموماً، ولفئة أصحاب الهمم على وجه الخصوص.

وقال الكندي: «لم تعد الاستفادة قاصرة على اللاعبين فقط، وإنما توسعت لتشمل الإداريين والمدربين، والتحكيم وقد زاد الاهتمام الجماهيري أيضاً بمتابعة المنافسات الرياضية الخاصة بفئة أصحاب الهمم بفضل التغطية الإعلامية الكبيرة، ما شكل حافزاً إضافياً لعطاء أصحاب الهمم».

وقال لاعب فريق دبي لخدمات الإسعاف، بدر عباس، إن دورة ند الشبا مازالت تواصل رسالتها بنجاح، بدعمها لفئة أصحاب الهمم.

وأضاف: «زيادة أعداد المشاركين سنوياً من أصحاب الهمم في هذه الدورة، تؤكد أن الرياضة باتت تُمثل ركيزة أساسية في حياتهم وتدفعهم للتألق والنجاح، في كل مشاركة يظهرون فيها».

وأوضح: «لقد لبت الدورة تطلعات أصحاب الهمم في تعدد الممارسات الرياضية لهم، بعدما أصبح لهم وجود في سباقات الجري، والدراجات الهوائية وكرة السلة للكراسي المتحركة والإعاقة السمعية، وأنا على ثقة بأن نشاطاتهم ستتوسع في المستقبل، لأن هذه الفئة يقف وراءها داعم قوي هو سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم».

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دورة ند الشبا أسهمت في رفع مستوى أصحاب الهمم، بالرياضات المختلفة