الامارات | بودنوس: أتمنى «نزاهة وتكافؤ فرص» في الجولة الأخيرة للدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن بودنوس: أتمنى «نزاهة وتكافؤ فرص» في الجولة الأخيرة للدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طالب المشرف الفني لشركة كرة القدم بنادي الإمارات، علي بودنوس، من فريقَي شباب الأهلي وبني ياس الحفاظ على مبدأ النزاهة وتكافؤ الفرص في الجولة الأخيرة من دوري الخليج العربي، مشيراً إلى أن التصريحات الصحافية التي انتشرت في الفترة الأخيرة تؤكد أن الفريقين يرغبان في خوض المباراة الأخيرة بالصف الثاني من اللاعبين، وهو ما يؤثر في النتائج بالتأكيد، موضحاً أن الصقور يسعون إلى تحقيق الفوز على الشارقة والظفر بالنقاط الثلاث، من أجل ضمان البقاء في الدوري.

وقال بودنوس في مؤتمر صحافي: «عانينا خلال المباريات الأخيرة، وجود عدد من المشكلات الفنية والنفسية التي مرّ بها اللاعبون في المباريات الأخيرة، خصوصاً أمام الجزيرة وعجمان، وحاولنا فقط إخراج اللاعبين من الحالة النفسية السيئة، ولكن أي فريق يمرّ بمثل هذه الأمور يكون وضعه صعباً على الأجهزة الفنية وأصحاب الخبرة فما بالك باللاعبين، عانى الفريق عدم وجود لاعبين أجانب، وإصابات، وهو ما أثر في الفريق بشكل كبير».

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وتابع: «نعرف دائماً عن بطولة الدوري نزاهة فرق دورينا، حتى تُضمن حقوق كل الفرق بالتساوي، وما سمعناه الأيام الماضية يختلف مع ذلك، حيث أكد فريقا بني ياس وشباب الأهلي خوض مباراتهم أمام دبا والفجيرة بالصف الثاني من اللاعبين لتجربتهم، وهذا أمر قد يؤثر كثيراً في مبدأ تكافؤ الفرص، ففريق شباب الأهلي بطل غير متوج، وبني ياس هو الحصان الأسود للبطولة، وكان قريباً من الوجود في المربع الذهبي، لذلك من الطبيعي أن يكملا ما بدآه وخوض المباراة الأخيرة مكتملَي الصفوف، وإذا كانت هناك رغبة في اختبار الصف الثاني من اللاعبين فقد يكون ذلك في الموسم المقبل، خلال خمس أو ست مباريات، حتى يضمن حقوق الصقور».

وأوضح بودنوس أن نادي الإمارات لم يطلب من الشارقة خوض المباراة الأخيرة بالصف الثاني من اللاعبين، ويسعى فقط لخوض مباراة من أجل النقاط الثلاث، وهو الشيء الوحيد الذي يضمن حظوظ الفريق في البقاء بدوري الخليج العربي، وهو المكان الطبيعي للفريق في بطولة الدوري منذ سنوات.

ويحتدم الصراع بين فريق الإمارات (18 نقطة) ونظيريه الفجيرة (18) ودبا الفجيرة (16)، على البقاء بين كبار الدوري الذي يستعد لجولته الأخيرة.