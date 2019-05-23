الامارات | الطنيجي: معلومات الذوادي عن الذيد ليست دقيقة

شكرا لقرائتكم خبر عن الطنيجي: معلومات الذوادي عن الذيد ليست دقيقة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال المدرب السابق لفريق الذيد لكرة القدم، محمد الطنيجي إن ناديه لم يستفد سابقاً من المعونة المالية التي يقدمها اتحاد الكرة لأندية الهواة. وجاء ذلك رداً على المحلل الرياضي، رياض الذوادي، الذي قال أخيراً في برنامج «غيم أوفر» على قناة أبوظبي الرياضية، إن الذيد كان بين الأندية التي استفادت من هذه المعونة.
وقال الطنيجي لـ«الإمارات اليوم»: «معلومات الذوادي ليست دقيقة، وكان عليه أن يتحرى المعلومة بطريقة صحيحة قبل الحديث عنها».
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