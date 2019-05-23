الامارات | دورتموند يتعاقد مع شقيق هازار

شكرا لقرائتكم خبر عن دورتموند يتعاقد مع شقيق هازار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم مساعيه لتعزيز صفوفه استعداداً للموسم المقبل، وتعاقد أمس مع شقيق النجم البلجيكي ولاعب تشلسي إدين هازار، ثورغان، لاعب بوروسيا مونشغلادباخ.

وينضم هازار (26 عاماً) إلى دورتموند بعقد لمدة خمسة أعوام تنتهي في 2024، وذلك في صفقة لم يجرِ الإعلان عن قيمتها. وكان من المفترض أن يستمر عقد هازار مع بوروسيا مونشنغلادباخ لمدة عام واحد. وبات هازار ثاني صفقة لدورتموند منذ مطلع هذا الأسبوع، بعد المدافع نيكو شولز من هوفنهايم.