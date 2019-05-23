شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يفوز على النجوم بثنائية نظيفة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الاول لكرة القدم بنادي بيراميدز، فوزًا سهلًا على نظيره النجوم، بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 33 من مسابقة الدوري الممتاز.
أحرز محمد فاروق الهدف الأول لبيراميدز في الدقيقة الثالثة من بداية اللقاء قبل أن يعزز زميله الاكوادوري جون سيفوينتي تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 15.
بتلك النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز إلى النقطة 69 محتلًا وصافة جدول ترتيب الدوري المصري مؤقتًا، فيما تجمد رصيد النجوم الذي تأكد هبوطه منذ الجولة الماضية عند النقطة 25 بالمركز الأخير.
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