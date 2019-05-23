شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يشترط 7 ملايين دولار لبيع «أجاي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد مسؤولو النادى الأهلى 7 ملايين دولار للاستغناء عن المهاجم النيجيرى جونيور أجاى، لاعب الفريق الكروى الأول، عقب نهاية الموسم الجارى، وذلك في ظل العروض التي تلقاها اللاعب سواء على المستوى الأوروبى أو الخليجى، ولكن يبقى الأمر في يد الجهاز الفنى بقيادة الأوروجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى، حيث يحدد رغبته في بقاء اللاعب أو الموافقة على رحيله.

يأتى ذلك في الوقت الذي طلب فيه الجهاز الفنى ضرورة التعاقد مع مهاجم إفريقى متميز، حال رحيل أحد اللاعبين الأجانب، لاسيما أن قائمة اللاعبين الأجانب في الفريق مكتملة في ظل وجود التونسى على معلول، والأنجولى جيرالدو، والمغربى وليد أزارو، والنيجيرى جونيور أجاى، وعرض العديد من وكلاء اللاعبين السيديهات الخاصة بعدد من المهاجمين الأفارقة من أجل الاستقرار على الأفضل والتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، كما تم عرض المهاجم التوجولى لابا كودجو مهاجم نهضة بركان المغربى، وذلك بعد المستوى المتميز الذي ظهر عليه اللاعب حيث قاد فريقه للتأهل إلى نهائى بطولة الكونفيدرالية، فضلا عن أنه يعتلى صدارة الهدافين في الدورى المغربى.

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من جهة أخرى، منح الجهاز الفنى اللاعبين راحة سلبية لمدة 48 ساعة، عقب الانتهاء من مباراة الإسماعيلى، التي خاضها الفريق أمس على أرض ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية، في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الـ18، حيث يخشى الجهاز الفنى أن يتعرض اللاعبون للإصابة بالإرهاق، من كثرة تلاحم المباريات، وطالب الجهاز الفنى اللاعبين عقب نهاية المباراة بنسيان نتيجة مباراة الإسماعيلى، والتركيز فيما هو قادم، من أجل الحفاظ على صدارة الدورى الممتاز، في إطار المحافظة على لقب الدورى للموسم الرابع على التوالى.

فيما بدأ كريم نيدفيد، لاعب الفريق، مرحلة جديدة في برنامجه العلاجى والتأهيلى، تمهيدًا لعودته من جديد للمشاركة في المران الجماعى، ودخل نيدفيد مرحلة أداء بعض التدريبات في الجيم لتقوية العضلات، بعد انتهاء المرحلة الأولى من البرنامج الذي حدده له الخبير الألمانى الذي أجرى له جراحة غضروف الركبة، وأدى نيدفيد جلسات علاج طبيعى خلال الفترة الماضية، وبدأ مرحلة جديدة من خلال أداء تدريبات في الجيم وفقا للبرنامج المحدد له.

كما اطمأن الجهاز الطبى، بقيادة الدكتور خالد محمود، على جاهزية على لطفى، حارس الفريق، الذي يخضع لبرنامج تأهيلى بعد تعرضه لإصابة بجزع خفيف في الرباط الداخلى للركبة أبعده عن المشاركة في المران الجماعى.

وأكد الجهاز الفنى جاهزية لطفى للمشاركة الجماعية عقب مواجهة الإسماعيلى التي أقيمت مساء أمس «الأربعاء»، وتحسنت حالة حارس الفريق بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة بعد خضوعه لبرنامج تأهيلى وبات قريبا من العودة للمشاركة الجماعية، ومن المقرر أن ينتظم اللاعب في التدريبات الجماعية خلال تدريبات الفريق غداً «الجمعة».