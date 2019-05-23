التذبذب شعار مرباط في النصف الثاني من الدوري

لم يكن أحد يتوقع أن مرباط سوف يصل إلى مرحلة البحث عن البقاء، بعدما كان يوما ما ضمن أندية الصدارة في القسم الأول.

وواصل الفريق تألقه في بداية القسم الثاني من الدوري، ولكن بدأ السقوط تدريجيا، وتلقى العديد من الخسائر، التي أطاحت به إلى مراكز متأخرة.

وزادت معاناة الفريق بعد خروجه من بطولة كأس السلطان قابوس بخسارتين من فنجاء في دور الأربعة.

وحقق مرباط في القسم الأول من الدوري 6 انتصارات و3 تعادلات، و4 خسائر، وكسب الفريق في القسم الأول 21 نقطة.

بينما في القسم الثاني، جمع الفريق 8 نقاط من 11 مباراة، حيث لم يحقق سوى فوزين فقط وتلقى 7 هزائم، وتعادل في مباراتين.

وتتبقى للفريق مباراتين في الدوري، مع النصر والعروبة، ويملك 29 نقطة، ولم يضمن البقاء في الدوري، حيث يحتاج إلى نقطة واحدة أو خسارة الشباب، الفريق الثالث المهدد بالهبوط.