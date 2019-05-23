حالة وفاة تؤجل صفقة صيفية لمانشستر يونايتد

ووفقًا لصحيفة "صن" البريطانية، فإن مانشستر يونايتد كان على أعتاب التعاقد مع دانييل جيمس، لاعب سوانزي سيتي، خلال الأسبوع الجاري مقابل 20 مليون جنيه إسترليني.
وأشارت الصحيفة إلى أن وفاة والد اللاعب عن عمر يناهز 60 عامًا تسبب في تأجيل حسم الصفقة بشكل رسمي.
وكان جيمس قريبًا من الانضمام لليدز يونايتد في فترة الانتقالات الشتوية الماضية مقابل 8.5 مليون إسترليني، لولا فشل الصفقة في اللحظات الأخيرة.
يذكر أن جيمس خاض 38 مباراة بقميص سوانزي سيتي هذا الموسم، حيث سجل 5 أهداف، وقدم 10 تمريرات حاسمة لزملائه.
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