شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يحكم بتعويض مليون ريال للاتحاد في قضية سعيد المولد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تلقى مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي الحكم الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم في القضية التي تقدم بها نادي الاتحاد ضد اللاعب سعيد المولد ونادي (SC FARANSE) البرتغالي.

وتضمن الحكم أحقية نادي الاتحاد في الحصول على تعويض مالي عن مخالفة اللاعب لتعاقده مع النادي ولتعاقد النادي البرتغالي معه دون الرجوع لنادي الاتحاد، إذ ألزم الاتحاد الدولي اللاعب والنادي البرتغالي بدفع مبلغ 271 ألف دولار (مليون ريال سعودي تقريباً) لنادي الاتحاد.

وأكد مجلس إدارة نادي الاتحاد أنه ينتظر وصول حيثيات الحكم لدراسة تقديم استئناف عليها بما يحفظ حقوق النادي كاملة في الدعوى التي تقدم بها.