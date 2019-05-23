شكرا لقرائتكم جروس يخصص فقرة تأهيلية في مران الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خصص السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، فقرة تأهيلية بتدريبات الفريق الجماعية، المقامة حاليًا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، من أجل فك العضلات والإطالات البدنية بجانب مران للتمريرات القصيرة بين اللاعبين.

كما خضع محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الفريق، لتدريبات بدنية إضافية، فى إطار استعداد الزمالك لمواجهة نهضة بركان المغربي، يوم الأحد المقبل على ستاد برج العرب، فى إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

استقر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، على الانتظام فى معسكر إعداد مغلق ببرج العرب، بداية من يوم الجمعة المقبل، فى إطار الاستعداد لمواجهة نهضة بركان المغربى.

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ويستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان في إياب الدور النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية الأحد المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية، وذلك بحضور 40 ألف مشجع لمؤازرة الفريق الأبيض، وكانت مباراة الذهاب في المغرب قد انتهت بفوز الفريق المغربى بهدف نظيف.

ومن المنتظر أن يخوض الزمالك أول تدريباته الجماعية بالمعسكر فى العاشرة مساء الجمعة، على أن يكون التدريب الختامى غد السبت، والذى سيشهد وضع الخطة النهائية للمباراة.