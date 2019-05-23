شكرا لقرائتكم موعد مباراة الأهلي القادمة أمام المقاولون العرب فى الدورى المصرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه الأهلي فريق المقاولون العرب في العاشرة من مساء يوم الثلاثاء المقبل على ستاد بتروسبورت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ33 من مسابقة الدوري المصرى.

ويبحث الأهلي عن تحقيق الفوز من أجل الاستمرارا في المنافسة الشرسة على لقب الدوري هذا الموسم، خاصة أنه أصبح اللقب الوحيد للفرق الأحمر هذا الموسم.

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام المقاولون العرب في الدوري المصري

موعد مباراة الأهلي القادمة، ويدخل الفريق الأحمر المباراة وهو على صدرارة الدوري المصري، حيث يبحث عن تحقيق انتصاراً يجعله ينفرد ويبتعد عن منافسه التقليدي فريق الزمالك الذي يأتي في مركز الوصافة.

ويبحث الأهلي عن تحقيق مواصة الانتصارات خاصة أن الفريق الأحمر منذ هزيمته أمام بيراميدز واستطاع أن ينطلق بسرعة الصاروخ ويحقق العديد من الانتصارات.

Advertisements

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام المقاولون العرب في الدوري المصري

موعد مباراة الأهلي القادمة، ويبحث الأهلي عن تحقيق بطولة الدوري رقم 41 في تاريخه خاصة أنها البطولة الوحيدة المتبقية للفريق، حيث إنه ودع بطولة دوري أبطال إفريقيا، عقب الهزيمة أمام فريق صن داونز الحنوب إفريقي ذهاباً 5-0 والفوز 1-0 إياباً.

ويرغب لاسارتي في التتويج بلقب الدوري حتى لا يخرج خالي الوفاض من الموسم، خاصة أن هناك بعض التقارير التي تؤكد تفاوض إدارة الفريق مع بعض المدربين لتولي القيادة الفنية خلال الموسم المقبل.

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام المقاولون العرب في الدوري المصري

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام المقاولون العرب في الدوري المصري

موعد مباراة الأهلي القادمة، بينما يدخل فريق المقاولون المباراة وهو مستقر فنياً بشكل كبير خاصة أنه يقدم مستوى رائع للغاية، بل أنه يحتل المركز الخامس برصيد 47 نقطة، بفارق نقطتي فقط عن المصري البورسعيدي الذي يحتل المركز الرابع برصيد 49 نقطة.موعد مباراة الأهلي القادمة، حيث يرغب فريق المقاولون العرب في اختتام موسمه بفوز معنوي على الفريق الأحمر، خاصة أن مثل هذه الانتصارات يكون لها مذاق خاصة، حيث إنها تكون على فريق بحجم الأهلي.

بينما سيحاول الفريق الأحمر أن حسم المباراة مبكراً، خوفاً من حدوث أي مفآجات من فريق المقاولون الذي يقدم موسماً مميز للغاية تحت قيادة مدربه عماد النحاس.