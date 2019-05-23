شكرا لقرائتكم بيراميدز يهزم النجوم بهدفين ويرتقى لوصافة الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعاد فريق بيراميدز نغمة الانتصارات فى الدورى المصرى بالفوز على النجوم بهدفين دون رد فى المباراة الت جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 33. افتتح التسجيل لبراميدز مهاجمه محمد فاروق فى الدقيقة 3 قبل أن يعزز الإكوادورى سيفونتى تقدم بيراميدز بالهدف الثانى فى الدقيقة 15. وبهذه النتيجة ارتقى بيراميدز للمركز الثانى برصيد 69 نقطة متفوقا على الزمالك بثلاث نقاط الذى لعب عدد مباريات أقل ،بينما تجمد رصيد النجوم عند النقطة 25 فى المركز الأخير ليؤكد هبوطه لدورى القسم الثانى.

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