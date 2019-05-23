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جدة - عمرو شويل يواجه بيراميدز فريق حرس الحدود في الساعة العاشر من مساء اليوم الخميس المقبل على ستاد "المكس" بالإسكندرية، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من مسابقة الدوري المصري.

وبالرغم من أن فريق بيراميدز قد فقط فرصه رسمياً في المنافسة على لقب الدوري المصري هذا الموسم، إلا أنه سيبحث عن تحقيق الفوز من أجل ختام الموسم الكروي الطويل بانتصار معنوي.





موعد مباراة بيراميدز القادمة أمام حرس الحدود في الدوري المصري

موعد مباراة بيراميدز القادمة، حيث يبحث فريق بيراميدز عن تحقيق انتصار يحسن به نتائجه الأخيره، خاصة أن الفريق منذ الفوز على الأهلي والزمالك فشل في تحقيق الفوز، حيث تعادل في ثلاث مباريات متتالية.

ويدخل بيراميدز المباراة وهو يحتل المركز الثالث في الدوري المصري، بفارق مريح عن أقرب فريق له وهو النادي المصري البورسعيدي.

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موعد مباراة بيراميدز القادمة أمام حرس الحدود في الدوري المصري

موعد مباراة بيراميدز القادمة، ويرغب فريق بيراميدز في ختام الموسم بفوز معنوي، حيث يمكن القول أن الفريق قدم موسم حيد للغاية في موسمه الأول تحت مسماه الجديد.

حيث إن الفريق قد نجح في احتلال صدارة الدوري والمنفسة على اللقب، بل الفوز على أكبر فريقين في مصر وهم الأهلي والزمالك، قبل أن يتراجع مستواه ويفقد فرصه في المنافسة على اللقب.

موعد مباراة بيراميدز القادمة أمام حرس الحدود في الدوري المصري

موعد مباراة بيراميدز القادمة، بينما حرس الحدود فيدخل المباراة وهو في موقف لا يحسد عليه على الإطلاق حيث إنه لازال مهدد بالهبوط بشكل كبير.

ويحتل فريق الحرس المركز الـ13 في جدول الترتيب برصيد 36 نقطة، أي بفارق نقطتين فقط عن بتروجيت صاحب المركز الـ17 برصيد 34 نقطة، ولذلك سيبحث الفريق العسكري عن تحقيق فوزاً يضمن له التواجد في الدوري العام، أو حتى على الأقل الخروج بتعادل ثمين وينتظر ما ستسفر عنه باقي المباريات.