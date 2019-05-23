شكرا لقرائتكم عبد الله جمعة لـ الخليج 365: جاهز لنهضة بركان والإصابة لن تحرمنى من النهائى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عبد الله جمعة لاعب نادى الزمالك جاهزيته المباراة المقبلة أمام نهضة بركان الأحد المقبل. وقال ظهير أيسر الفريق الأبيض فى تصريحات لـ"الخليج 365": "شعرت ببعض الإجهاد بسبب عضلة السمانة ففضل الجاهز الطبى إراحتى من المباراة حتى لا تؤثر على مشاركتى بالنهائى". Advertisements وغادر عبد الله جمعه مقر النادي قبل انتهاء مران اليوم. وشدد اللاعب خلال تصريحاته الخاصة على أن الإصابة لن تعوقه من المشاركة في المباراة المقبلة.

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