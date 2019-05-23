بعد 75 دقيقة.. تانى لمسة لصالح جمعة تصنع الهدف الأول للأهلى ضد الاسماعيلي...

جدة - عمرو شويل بعد مرور 30 دقيقة من عمر الشوط الثانى من مباراة الأهلي ضد الاسماعيلي فى الجولة الـ 18 ضمن مافسات الدوري المصري الممتاز، على ستاد برج العرب، تشهد تقدم الأهلي على الإسماعيلي، بهدف للمغربى وليد آزارو من صناعة صالح جمعة من تانى لمسه له عقب نزوله لارض الملعب

شهدت استمرار لحالة التوهان الذى يعانى منها لاعبى الأهلي وسط تماسك لاعبي الإسماعيلي، حيث عانى كلا من على معلول ورمضان صبحى ووليد أزارو وحسين الشحات، مما دفع المدير الفنى مارتن لاسارتى بإجراء تبديلين دفعة واحدة، صالح جمعة بدلا من حسين الشحات، والأنجولى جيرالدو بدلا من حسام عاشور فى الدقيقة 70 .

كما دفع صبرى المنياوى المدير الفنى بعبد الرحمن مجدى بدلا من محمد صادق، فى محاولة لاستمرار التماسك الذى ظهر عليه لاعبى الاسماعيلي.

أول لمسه لصالح جمعة عقب نزوله مرر كرة طويلة للظهير الأيمن محمد هانى الذى عرض الكرة، لتمر من الجميع وتصل لمعلول ليسددها خطيرة لتصطدم بدفاع الاسماعيلي أعلى المرمى .

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تانى لمسة لصالح جمعة مرر الكرة طولية للمغربى وليد أزارو لينفرد بمحمد فوزى حارس مرمى الاسماعيلي فى الدقيقة 73 ليضعها برأسه فى المرمى .

ويضم تشكيل الاهلي كلاً من: محمد الشناوي ، ياسر إبراهيم، ايمن اشرف، عمرو السولية، حسام عاشور ، حسين الشحات ، محمد هاني ، رمضان صبحي ، وليد سليمان ، على معلول ووليد آزارو.

فيما يضم تشكيل الاسماعيلي: محمد فوزي، أحمد ايمن – محمود متولي – باهر المحمدي – أسامة ابراهيم ، محمود دونجا – عماد حمدي ، محمد صادق – مصطفى فارس – محمد الشامي وكريم بامبو.